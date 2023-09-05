Россиянам рассказали, какие отечественные продукты подорожают этой осенью

Осенью текущего года гражданам России стоит готовиться не только к подорожанию импортных товаров, но и отечественных. По словам экспертов, набирающая обороты инфляция затронет цены на мясо, хлеб, рыбу, овощи, фрукты и даже детское питание, передает Газета.Ru.

Причины грядущих изменений кроются не только в ослаблении национальной валюты, но и в проблемах с логистикой. Кроме того, в стране наблюдается нехватка кадров в сельском хозяйстве и рост утилизационного сбора.

По данным экспертов, подорожание на все эти виды продукции будет варьироваться от 7 до 15% в зависимости от условий доставки и производства на территории России.

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