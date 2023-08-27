Никто и не знал: раскрыт секрет идеальных макарон

Россияне часто готовят макароны, придерживаясь инструкции на упаковке, не подозревая о кулинарном секрете, который может превратить домашнее блюдо в настоящую ресторанную изысканность. Известный шеф-повар Виталий Уральский раскрыл секрет.

По его словам, детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными, могут серьезно влиять на вкус. Специалист рекомендует готовить спагетти, тальятелле или рожки точно так, как указано на упаковке, так как производитель всегда дает правильные рекомендации.

Однако, добавление соли в греющуюся или кипящую воду для приготовления макарон не рекомендуется. Шеф-повар объясняет, что не солит воду в ресторане при варке макарон. Соль добавляется только в конце, когда паста уже находится в тарелке.

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