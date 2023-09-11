Не спешите выбрасывать: что можно сделать с гнилыми яблоками

Если у вас в саду появились гнилые яблоки - не спешите их выбрасывать, ведь им можно найти достойное применение. О способах применения таких плодов пишет Pravda.Ru.

Важно знать, что гнилые яблоки содержат вредные для организма человека микотоксины. Однако если заражена лишь малая часть плода, вы можете обрезать гниль и приготовить из таких яблок сок, повидло, варенье или просто сделать сухофрукты. Если гнили слишком много, к сожалению, такие продукты для еды не подойдут.

Впрочем, даже полностью гнилые яблоки можно не выбрасывать. Опытные садоводы советуют укладывать их в теплые грядки, глубоко зарывая, и обильно обрабатывая биопрепаратами, такими как триходерма или метаризиум. Так органика вернется в почву и будет разлагаться, содействуя улучшению земли.

Ранее мы писали о том, что врач-диетолог посоветовала исключить из рациона некоторые орехи.