Какие продукты надо хранить в холодильнике, даже если это покажется странным

Некоторые продукты, казалось бы, хорошо чувствуют себя при комнатной температуре. Однако лучше всего их хранить в холодильнике, утверждает сайт Doctorpiter.ru.

Например, одним из таких продуктов являются лепешки. Во избежание появления на них плесени и для увеличения срока хранения необходимо держать их в холодильнике, заявили американские диетологи. Цитрусовые тоже лучше всего класть в прохладное место. Они отлично будут там себя чувствовать от трех до шести недель.

Кукурузу диетологи советуют хранить в холодильнике для того, чтобы содержание сахара в початках не снижалось. Такая же ситуация обстоит с кетчупом — в прохладном месте он остается свежим. А если не убирать в холодильник цельнозерновую муку, то со временем она будет пресной или даже горчить.

Ранее стало известно, что есть на завтрак, чтобы предостеречь рак и очистить «забитые» сосуды. Полезным продуктом назвали куриные яйца.