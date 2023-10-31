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16:15, 31 октября 2023
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Жена всемирно известного ученого не смогла пережить его смерть и ушла вслед за ним

Жена всемирно известного ученого не смогла пережить его смерть и ушла вслед за ним

© Freepik

Скрипачка Ирэна Баранова скончалась в возрасте 92-х лет спустя три месяца после того, как похоронила супруга – знаменитого ученого Владимира Баранова.

В августе 2023 года музыкант проводила в последний путь любимого мужа, с которым не расставалась большую часть жизни. Его уход стал для нее тяжелым ударом. Они познакомились еще в 1950-х годах в МГУ. Для Владимира Борисовича жена была музой, и сам он признавался, что без нее ничего не смог бы достичь ни в жизни, ни в карьере.

Супруги помогали друг другу и были всегда вместе. За годы брака у них родилось двое детей – дочь Юлия Тихонова и сын Игорь Баранов.

Предварительная причина смерти Ирэны Барановой - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Известно, что после кончины супруга она находилась в постоянном стрессе и не могла справиться с горем.

Ранее стало известно о смерти мексиканского актера Фернандо Альмада.

Источник: ИА Регнум.

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