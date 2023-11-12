Воссоединился с супругой: последнее желание покойного актера Вячеслава Гришечкина было исполнено

Душа актера Вячеслава Гришечкина нашла упокоение — прах артиста был захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с местом, где лежит его супруга Анна. Именно это было последним желанием артиста, пишет Kp.ru.

Гришечкин умер из-за проблем с сердцем 15 сентября. Тело актера кремировали, однако с захоронением останков возникли некоторые сложности. Урну с прахом оказалось не так просто перенести в колумбарий на Новодевичьем кладбище, где покоится супруга звезды сериала «Солдаты». Вячеслав еще при жизни хотел обрести покой рядом с женой.

По словам дочери Гришечкина, ей совсем недавно удалось согласовать процесс переноса урны. А уже сегодня, 12 ноября, стало известно, что умерший актер покоится рядом с супругой на Новодевичьем кладбище. Бывший директор Вячеслава Максим Миллер побывал там и побеседовал с журналистами.

«Наконец, последнее желание Вячеслава выполнено, и его душа успокоилась». Правда, для меня немного странным был выбор фотографии, которая сейчас стоит рядом с прахом. Но, видимо, снимок временный», — поделился Миллер.

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