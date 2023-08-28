15:00, 28 августа 2023
1 мин.
Рядом был автомобиль ритуальных услуг: женщина умерла прямо на рынке
© Stable Diffusion
В Челябинской области женщина умерла прямо на рынке. Все произошло 28 августа в городе Карталы. Отмечается, что она была продавцом.
Сотрудница работала в одном из павильонов, напротив магазина «Аквариум». Очевидцы сообщили, что ее погружали в автомобиль ритуальных услуг.
«Женщина торговала здесь. Сегодня у нее случился инсульт», — говорится в сообщении.
Все произошло в оживленном месте рядом с перекрестком улиц Ленина и Калмыкова. Вблизи находится местный краеведческий музей и железнодорожная больница.
Ранее мы писали о том, как в одном из уральских городов найдены мертвыми супруги. Они скончались в собственной квартире, и примерно ночь с их трупами в одной комнате провели трое детей.