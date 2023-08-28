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15:00, 28 августа 2023
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Рядом был автомобиль ритуальных услуг: женщина умерла прямо на рынке

Рядом был автомобиль ритуальных услуг: женщина умерла прямо на рынке

© Stable Diffusion

В Челябинской области женщина умерла прямо на рынке. Все произошло 28 августа в городе Карталы. Отмечается, что она была продавцом.

Сотрудница работала в одном из павильонов, напротив магазина «Аквариум». Очевидцы сообщили, что ее погружали в автомобиль ритуальных услуг.

«Женщина торговала здесь. Сегодня у нее случился инсульт», — говорится в сообщении.

Все произошло в оживленном месте рядом с перекрестком улиц Ленина и Калмыкова. Вблизи находится местный краеведческий музей и железнодорожная больница.

Ранее мы писали о том, как в одном из уральских городов найдены мертвыми супруги. Они скончались в собственной квартире, и примерно ночь с их трупами в одной комнате провели трое детей.

Источник фото:Stable Diffusion
Источник:Ura.ru
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#смерть
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#происшествие
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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