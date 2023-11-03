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13:30, 03 ноября 2023
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Умерла звезда российского «Шерлока Холмса»: не дожила 2 недели до юбилея

Умерла звезда российского «Шерлока Холмса»: не дожила 2 недели до юбилея

© Freepik

Актриса Галина Мочалова скончалась в возрасте 89-ти лет. До юбилейных 90 она не дожила всего две недели.

Не стало звезды «Шерлока Холмса» 2 ноября. Причина смерти пока неизвестна. Также нет данных о прощании с артисткой и месте, где она будет похоронена.

Галина Мочалова дебютировала на экране еще в 1957-м году. Ее первой работой стали «Поддубенские частушки». Там она сыграла птичницу Валю. После этого она появилась в фильмах «Повести о молодоженах» и «День счастья».

Также актриса снималась и во многих сериалах. На ее счету «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия» и другие.

Последней киноработой Галины Мочаловой стала «Мерзлая земля» 2023 года.

Ранее известная индийская актриса умерла на восьмом месяце беременности.

Источник: «Российская газета».

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