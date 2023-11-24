Умерла легенда Болливуда Раджумар Коли: причина уже известна

Актер, ставший легендой Болливуда, Раджумар Коли умер в возрасте 93-х лет. Причина, по которой артист ушел из жизни, – сердечный приступ.

Свою карьеру Раджумар начал строить еще в далеком 1969-м году. При этом в кинематографе был еще за несколько лет до того, как стал сниматься в картинах. Дело в том, что до дебюта на экране артист пробовал себя в режиссерском кресле.

За годы работы в индустрии, Коли снялся в огромном количестве проектов, многие из которых известны и российским зрителям. Среди них: «Кобра» 1976-го, «Неведомый враг», «Общий враг», «Огонь мести», «Месть», «Заговор», «Проклятие», «Я не буду жить» и другие.

Отметим, что Раджумар был женат на своей коллеге – актрисе Ниши. В браке у них родился сын, который продолжил актерскую династию. Мальчика назвали Арманом. Он нередко появлялся в фильмах своего отца.

Ранее дочь актера из «Бриллиантовой руки» Светлану Пиньковскую нашли мертвой.

Источник: India Today