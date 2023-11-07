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02:00, 07 ноября 2023
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Умер скоропостижно: названа причина смерти звезды фильма «Табор уходит в небо»

Умер скоропостижно: названа причина смерти звезды фильма «Табор уходит в небо»

© freepik

Звезда фильма «Табор уходит в небо» Григоре Григориу трагически погиб в ДТП. Об этом сообщает издание «Новый очаг».

По информации источника, жизнь артиста оборвалась в автокатастрофе. Григоре с трудом принял смерть режиссера Эмиля Лотяну, скончавшегося в 2003 году. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, актер решил отправиться на охоту. Машина знаменитости стояла на обочине, когда в нее влетел другой автомобиль на большой скорости. Из-за силы столкновения Григориу погиб на месте, а виновник ДТП остался на всю жизнь инвалидом.

Напомним, что Григоре приобрел популярность благодаря фильму «Табор уходит в небо». Артисту досталась роль Лойко Зобара, которая сделала его любимцем публики. Ради съемок в данном проекте Григориу учился верховой езде, жил у цыган и приобщался к кочевой жизни.

Ранее сообщалось о смерти племянницы Ивана Бунина.

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