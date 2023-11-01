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11:40, 01 ноября 2023
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Тело нашли в ванной: названа причина смерти гитариста группы «Браво»

Тело нашли в ванной: названа причина смерти гитариста группы «Браво»

© Freepik

61-летний бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, тело музыканта обнаружили в его квартире на Шоссейной улице. Соседи заметили, что входная дверь не была закрыта. Зайдя в помещение, они нашли мертвого Лапина, лежащего в ванной с набранной водой. Отмечается, что при первом осмотре следов насилия на его теле не было выявлено.

Как сообщает источник, в последнее время гитарист много выпивал. Пристрастие к алкоголю могло вызвать сердечные заболевания. Точная причина смерти будет названа после результатов судмедэкспертизы.

Напомним, что Сергей начал творческую деятельность в группе «Браво» после ухода Жанны Агузаровой.

Ранее мы писали о смерти народного артиста Тиграна Алиханова. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Freepik
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