Тело нашли в ванной: названа причина смерти гитариста группы «Браво»

61-летний бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, тело музыканта обнаружили в его квартире на Шоссейной улице. Соседи заметили, что входная дверь не была закрыта. Зайдя в помещение, они нашли мертвого Лапина, лежащего в ванной с набранной водой. Отмечается, что при первом осмотре следов насилия на его теле не было выявлено.

Как сообщает источник, в последнее время гитарист много выпивал. Пристрастие к алкоголю могло вызвать сердечные заболевания. Точная причина смерти будет названа после результатов судмедэкспертизы.

Напомним, что Сергей начал творческую деятельность в группе «Браво» после ухода Жанны Агузаровой.

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