Тело нашла дочь: подробности смерти пианиста и народного артиста Тиграна Алиханова

В Москве умер известный пианист, народный артист РФ Тигран Абрамович Алиханов. Знаменитости было 80 лет. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, тело музыканта обнаружила его дочь. Она сразу же вызвала правоохранителей. Сотрудники провели осмотр и не обнаружили следов насильственной смерти. В квартире был порядок, все вещи были на своих местах. Медики констатировали смерть по естественным причинам.

Отмечается, что точная причина смерти пока не установлена. Ее назовут после того, как тело доставят в морг.

Ранее мы писали о новом повороте в расследовании смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри. Напомним, что тело артиста было найдено в джакузи. Для того, чтобы правоохранители сумели добраться до истины, потребовалось проведение дополнительных исследований.