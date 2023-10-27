Страдала от онкологического заболевания: молодая актриса театра и кино умерла в 31 год

Популярная актриса театра и кино Мария Зубарева, которая находилась в зените творческого пути, умерла. Знаменитости был 31 год. Планы на ее жизнь перечеркнул рак, передает Пятый канал.

Зубарева запомнилась телезрителям после съемок в фильме «Мордашка». В нем она сыграла роль Юли — супруги автомеханика-альфонса в исполнении Дмитрия Харатьяна. Затем Мария снялась в одном из самых популярных отечественных сериалов «Мелочи жизни», а также кинокартине «Сукины дети».

Однако настоящую любовь поклонников актрисе принес именно сериал. В нем ее запомнили в роли учительницы русского языка — Марии Кузнецовой. Ближе к концу проекта Зубарева перестала сниматься из-за проблем со здоровьем. После медицинского обследования стало известно, что у артистки онкологическое заболевание. Его развитие спровоцировали тяжелые роды, которые перенесла Мария.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Барбары Стеслович, которая сыграла в сериале «Четыре танкиста и собака». Она скончалась на 88-м году жизни.