Страдал от редкого заболевания: умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов»

Британский актер Даррен Кент скончался после продолжительной болезни. Известно, что в последние минуты жизни рядом со знаменитостью находились его родители и лучший друг.

По данным СМИ, 36-летний актер боролся сразу с тремя недугами. Он страдал от артрита, остеопороза и редкого заболевания кожи.

Напомним, что Даррен стал известен благодаря съемкам в культовом сериале «Игра престолов». Артист исполнил эпизодическую роль пастуха в четвертом сезоне. Его герой принёс королеве Дейенерис останки дочери, сожжённой драконом.