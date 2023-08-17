ПОХОРОНИЛИ
13:00, 17 августа 2023
1 мин.

Страдал от редкого заболевания: умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов»

Страдал от редкого заболевания: умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов»

© freepik

Британский актер Даррен Кент скончался после продолжительной болезни. Известно, что в последние минуты жизни рядом со знаменитостью находились его родители и лучший друг.

По данным СМИ, 36-летний актер боролся сразу с тремя недугами. Он страдал от артрита, остеопороза и редкого заболевания кожи.

Напомним, что Даррен стал известен благодаря съемкам в культовом сериале «Игра престолов». Артист исполнил эпизодическую роль пастуха в четвертом сезоне. Его герой принёс королеве Дейенерис останки дочери, сожжённой драконом.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.