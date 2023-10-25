Стало известно о смерти звезды «Последнего героя» и сериала «Next» Станислава Потапова

Стало известно о смерти российского актера Станислава Потапова. По данным в Сети, его не стало в живых 24 октября. Подробности выясняются.

Отметим, что причина кончины артиста пока неизвестна. Никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

К слову, в фильмографии Потапова числятся довольно масштабные проекты. Так, он снимался в «Последнем герое» вместе с Александром Петровым и Александрой Бортич, а также в сериале «Классные мужики» с Михаилом Ефремовым.

Кроме того, Станислав был и каскадером. Он выполнял трюки в картинах «Хиромант», «Синдром Феникса», «Медное солнце», «Пестрые сумерки». Последней же работой артиста стал ретро-детектив «Бизон: Дело манекенщицы».

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Источник: «Кино-Театр.ru»