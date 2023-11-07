Дочь актера из «Бриллиантовой руки» Светлану Пиньковскую нашли мертвой

Стало известно о смерти дочери актера из «Бриллиантовой руки», певицы Светланы Пиньковской. 98-летняя женщина скончалась от инфаркта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артистка Эстрадного театра «Эрмитаж» в момент смерти находилась в своей квартире в Бескудниковском районе Москвы. Ее тело нашла внучка.

Отмечается, что с лета у знаменитости было несколько инфарктов.

Напомним, что отец Светланы Пиньковской – Георгий Светлани сыграл эпизодическую роль помощника управдома в «Бриллиантовой руке». А сама она выходила на театральную сцену и выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом «Светланова».

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