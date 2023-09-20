Смерть Гришечкина стала девятой: актеров из сериала «Солдаты» преследует злой рок

Новость о смерти Вячеслава Гришечкина шокировала коллег и поклонников актера. Популярность звезде принесла роль в сериале «Солдаты». Оказалось, что артисты, принимавшие участие в проекте, умирали один за другим в расцвете сил. Гришечкин стал девятым. В Сети заговорили о злом роке. Об этом пишет Popcornews.ru.

15 сентября стало известно о смерти знаменитости. В СМИ обсуждают причины скоропостижного ухода Гришечкина. Кто-то говорит о вине врачей, другие припоминают, что Вячеславу было очень плохо после утраты жены, а третьи вспомнили про смерти других звезд «Солдатов» и предположили причастность высших сил.

Отмечается, что до Гришечкина этот мир покинули уже восемь артистов, которых объединяют съемки в популярном сериале.

Так, Ростислав Гулбис, исполняющий роль рядового Зеленцова, скончался от обострения панкреатита в возрасте всего 32 лет в 2021 году. А Алексей Булдаков, он же генерал Иволгин, умер во сне вследствие оторвавшегося тромба в 2019 году. В этом же списке: Владимир Толоконников, Сергей Шеховцов, Никита Емшанов, Владимир Турчинский, Андрей Мальцев, Валерий Прохоров. Гришечкин стал девятым.

Ранее мы писали о том, что врачи сопроводят Пахмутову к гробу супруга Николая Добронравова.