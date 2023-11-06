Скончалась вторая супруга актера Альберта Филозова, об этом сообщает Kp.ru.

Анна Филозова была второй женой актера Альберта Филозова, именно она приютила у себя бывшего супруга после того, как от него отказалась его третья жена. Все дело в том, что артист тяжело болел от рака и ему требовался постоянный уход.

Анну нашли мертвой в той же квартире, где семь лет назад скончался знаменитый артист. Как отмечает источник, ей стало плохо 3 ноября. На место прибыли врачи, однако спасти женщину им не удалось.

Известно, что в последнее время Филозова плохо себя чувствовала - она страдала деменцией, а тремя неделями ранее ее госпитализировали с переломом шейки бедра. После этого ей не удалось восстановить свое здоровье.

Ранее мы писали о том, что умерла звезда российского «Шерлока Холмса».