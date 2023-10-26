«Сколько мучений он вытерпел»: известный шеф-повар умер после аппендицита

Шеф-повар из Екатеринбурга умер после приступа аппендицита в 37 лет. Родные до сих пор не верят, что крепкий мужчина без вредных привычек так быстро ушел из жизни. Об этой истории сообщает E1.ru.

Максим Абсабиров является известным поваром в городе. Он работал во многих заведениях, но в конце августа в один из дней почувствовал себя плохо. Родные вызвали скорую, мужчину госпитализировали. Выяснили, что все дело в аппендиците, первую операцию сделали поздно вечером. На следующий день боли вернулись. Сестра рассказала, что была на связи с родственником.

«На перевязке медперсонал проигнорировал скопление экссудата в ране», – говорит женщина. После она рассказала, что Максиму сделали вторую операцию из-за того, что в брюшной полости разошлись швы после первой лапароскопии. Врачи сделали операцию проколами, хотя сестра уверена, что должны были делать полостную операцию и тщательно прочистить и продезинфицировать внутренние органы в брюшной полости.

Родственники пришли проведать мужчину, он у него был серый цвет лица и дрожь по телу.

«На следующий день мама обратила внимание на обширные темно-багровые пятна на левом боку, на что врач развел руками и сказал: так бывает... А 4 сентября нам позвонили и сказали, что случился септический шок, у него почти отказало сердце, печень, почки», – поделилась сестра.

Шеф-повара подключили к ИВЛ и делали ему перевязки под наркозом. Поставили диагноз – полиорганная недостаточность. По словам близких, мужчина «сгорел за месяц». К середине месяца он пришел в сознание, но это был последний раз, когда семья видела его живым. В конце месяца врачи сообщили, что состояние мужчины ухудшилось. У него подскочила температура выше 41 градуса, и днем 1 октября его не стало.

«Сколько же брат вынес настоящего ада, сколько боли и мучений он вытерпел», – говорит сестра.

Хоронили Максима в закрытом гробу, его даже не получилось загримировать. Родные считают, что мужчина мог бы остаться жив, если бы врачи отреагировали на симптомы в первые три дня и провели пациенту исследования – КТ, УЗИ и так далее.

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