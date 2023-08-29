21:00, 29 августа 2023
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С таким диагнозом долго не живут: умер 60-летний Петр Поспелов
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На 61-м году жизни скончался музыкальный критик и композитор Петр Поспелов. Смерть выдающегося деятеля искусства подтвердил его сын Василий.
В беседе с журналистами наследник Поспелова озвучил причину его смерти. Как выяснилось, долгое время Петр боролся с опасным диагнозом. Несколько лет назад врачи диагностировали у него перфорацию язвы желудка.
Напомним, что Поспелов сотрудничал с отделами культуры многих СМИ.
В 2023 году композитор получил премию «Золотая маска» за создание музыки к балету «Катарина, или Дочь разбойника».
Ранее мы писали о том, что умерла балерина Светлана Адырхаева. Подробности смотрите в этой статье.