ПОХОРОНИЛИ
21:00, 29 августа 2023
1 мин.

С таким диагнозом долго не живут: умер 60-летний Петр Поспелов

С таким диагнозом долго не живут: умер 60-летний Петр Поспелов

© freepik

На 61-м году жизни скончался музыкальный критик и композитор Петр Поспелов. Смерть выдающегося деятеля искусства подтвердил его сын Василий.

В беседе с журналистами наследник Поспелова озвучил причину его смерти. Как выяснилось, долгое время Петр боролся с опасным диагнозом. Несколько лет назад врачи диагностировали у него перфорацию язвы желудка.

Напомним, что Поспелов сотрудничал с отделами культуры многих СМИ.

В 2023 году композитор получил премию «Золотая маска» за создание музыки к балету «Катарина, или Дочь разбойника».

Ранее мы писали о том, что умерла балерина Светлана Адырхаева. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:freepik
Источник:ТАСС
Теги:
#новости звезд
,
#новости
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.