Появились жуткие подробности смерти Алексея Янина: что случилось с актером

Скончался актер Алексей Янин, который последние годы жизни провел в инвалидном кресле после тяжелого инсульта. Родные звезды сериалов делали все, чтобы он вновь смог ходить и разговаривать, и он действительно показывал успехи. Однако осенью текущего года его состояние экстренно ухудшилось.

В первых числах сентября Алексея «похоронили» в первый раз. Супруге артиста позвонили якобы из больницы сообщили о его смерти. Новости довольно быстро разлетелись по всем СМИ, но потом стало известно, что над Дарьей злобно подшутили мошенники. Впрочем, они стали своего рода пророками, ведь спустя 20 дней Янин действительно скончался.

В последние часы жизни актер находился в коме, и рядом с ними были его родные. К сожалению, им так и не удалось проститься, так как он не пришел в себя. Когда сердце Алексея остановилось, его тело больше не видели близкие, так как их перестали впускать. Сейчас семья готовится в похоронам, которые, к слову, пройдут тайно.

Напомним, что за жизнь Янин боролся на протяжении восьми лет. Перед смертью телеведущая Яна Чурикова вместе с россиянами собрала 500 тысяч рублей на его лечение, и супруга на них положила актера в реабилитационный центр. Но уже вскоре оттуда его перевезли в реанимацию.

Ранее жена Алексея Янина показала себя с улыбкой после первой ложной смерти актера.

Источник: StarHit