Очень слаба и едва держится на ногах: врачи сопроводят Пахмутову к гробу супруга

Несколько машин скорой помощи будут дежурить на церемонии прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым и на его похоронах. Медицинское сопровождение может потребоваться 93-летней вдове Александре Пахмутовой, передает «Утро.Ру».

Церемония прощания с Добронравовым состоится в столичном концертном зале имени Чайковского. Проститься с поэтом-песенником придут его близкие и друзья. Также траурное мероприятие посетит Пахмутова, несмотря на проблемы со здоровьем. По словам людей из окружения композитора, вдова очень слаба и едва держится на ногах.

Ранее в Москве простились с актером Вячеславом Гришечкиным. На траурной церемонии была озвучена неожиданная причина его смерти.