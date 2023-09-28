Обрили волосы и сделали сложнейшие операции: что происходило с Анной Герман после жуткого ДТП

Певица Анна Герман на пике популярности попала в страшную аварию: она вылетела из кабриолета и чудом осталась в живых. Артистке обрили волосы и провели сложнейшие операции. Потребовались три года реабилитации. Она восстановилась, но остаток жизни певице не было суждено провести в счастье.

После аварии знаменитость заковали в гипс. Врачи буквально собирали Герман по кускам. Многие сомневались, что она оправиться, но Герман встала на ноги.

Певица сумела осуществить давнюю мечту и стать матерью, хотя врачи категорически запрещали беременеть. Спустя 15 лет после автокатастрофы случилась другая беда.

У Герман нашли рак – в тот момент он проник глубоко в кости. Певица понимала, что на этот раз не спастись. Под конец жизни она с трудом держалась на ногах. В возрасте 46 лет Герман ушла из жизни.

О непростой судьбе певицы рассказала Экспресс газета.

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