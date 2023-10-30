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12:30, 30 октября 2023
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Новый поворот в расследовании: что известно о смерти звезды «Друзей» Перри

Новый поворот в расследовании: что известно о смерти звезды «Друзей» Перри

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Судмедэксперты назначили дополнительное расследование смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на зарубежное издание CNN.

Причина смерти актера указана как «отложенная». Это значит, что во время вскрытия экспертам не удалось установить, почему умер Перри. Для того, чтобы правоохранители сумели добраться до истины, потребовалось проведение дополнительных исследований.

На данный момент эксперты ожидают результатов токсикологических заключений. Эти данные помогут определить, причастны ли посторонние вещества к смерти актера.

Напомним, что 54-летний Мэттью был найден мертвым в джакузи.

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