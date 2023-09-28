Названо время, в которое чаще всего умирают люди

Как выяснилось, большинство людей склонны умирать в одно и то же время. Ученые из США поняли, как биологические часы влияют на момент смерти. Портал «Доктор Питер» ознакомился с исследованиями зарубежных специалистов на Live Science.

По информации источника, чаще всего люди уходят из жизни в 11 утра. Ученые объяснили это тем, что все физиологические процессы происходят в определенное время дня, и смерть не является исключением.

Кроме того, на время смерти влияет режим дня. Люди, которые ложатся спать поздно, умирают, примерно, в 6 часов вечера.

Любопытно, что самым смертоносным днем является 31 декабря: на исходе года заканчивается и жизнь многих людей.

Также отмечается, что чаще всего люди умирают по субботам в результате несчастных случаев. Смерть от сердечных приступов достигла пика в понедельник, во вторник зафиксировано наибольшее число летальных исходов от гриппа.

Ранее мы писали о том, что женщина умерла прямо на рынке. Подробности смотрите в этой статье.