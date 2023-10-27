Названа причина внезапной смерти певицы Кристины Дурис в 38 лет

Польская певица Кристина Дурис умерла от остановки сердца. Исполнительнице было всего 38 лет, и за неделю до того, как ей стало плохо, она выступала на сцене.

Печальные новости передал фанатам муж артистки Адам Загродский. Он рассказал, что его супругу не смогли спасти врачи. Сначала у нее остановилось сердце, и это повлекло гипоксию головного мозга. Отметим, что из жизни звезда джаза ушла 19 октября.

К слову, смерть Кристины стала для всех большим потрясением, так как никто и не предполагал, что у нее могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Дурис много работала, давала успешные концерты. Даже за несколько дней до кончины она выступила перед большим залом.

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Источник: Voice