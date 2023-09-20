На прощании с Гришечкиным озвучили неожиданную причину его смерти

В Москве простились с актером Вячеславом Гришечкиным, известным зрителям по роли в сериале «Солдаты». На церемонию пришли многие его друзья и коллеги. Среди них был замечен и пародист Александр Песков, который озвучил журналистам неожиданную причину смерти звезды. По его мнению, проблемы со здоровьем могли у него начаться из-за невостребованности в кино.

По словам артиста, сердце болело у Гришечкина давно, но он предпочитал об этом умалчивать. Актер переживал по поводу того, что в театр его звали играть, а в фильмы и сериалы нет. Так что вполне вероятно, что именно это сыграло свою роль.

Однако утверждать Песков ничего не стал, тем более, что есть еще одна более очевидная причина – возраст. «Лето он провел на жаре. Уезжал с гастролями в Сочи: его почти месяц не было. Все-таки, наверное, это отобразилось», - сообщил пародист.

Александр признался, что друг жаловался ему на условия, в которых ему приходилось находиться на работе, на переезды. Но недовольство он мог высказать только близким, а не своим работодателям, так как был крайне скромным человеком.

Ранее стало известно о результатах последней операции на сердце Игоря Николаева.

Источник: mk.ru