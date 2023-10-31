На 95-м году жизни умер известный мексиканский актер Фернандо Альмада

Стало известно о смерти известного мексиканского актера Фернандо Альмада.

Отметим, что Фернандо был не только артистом, но и режиссером, продюсером, сценаристом. Он принял участие как минимум в 160-ти различных проектах. Среди самых знаковых «Всадники ведьмы», «Весь горизонт, чтобы умереть», «Пистолет Дьявола», «Долина отверженных», «Магнум 357», «Наследие смерти», «Смерть Шакала», «Резня в Рио Гранде» и другие.

К слову, причина смерти звезды не уточняется. Вероятно, он ушел из жизни по естественным причинам в силу почтенного возраста. В Национальной актерской ассоциации подчеркнули, что Фернандо Альмада был иконой мексиканских боевиков.

Ранее появилась информация о кончине народного артиста России, пианиста Тиграна Алиханова. Ему было 80 лет.

Источник: «Российская газета».