ПОХОРОНИЛИ
12:30, 31 октября 2023
1 мин.

На 95-м году жизни умер известный мексиканский актер Фернандо Альмада

На 95-м году жизни умер известный мексиканский актер Фернандо Альмада

© Freepik

Стало известно о смерти известного мексиканского актера Фернандо Альмада.

Отметим, что Фернандо был не только артистом, но и режиссером, продюсером, сценаристом. Он принял участие как минимум в 160-ти различных проектах. Среди самых знаковых «Всадники ведьмы», «Весь горизонт, чтобы умереть», «Пистолет Дьявола», «Долина отверженных», «Магнум 357», «Наследие смерти», «Смерть Шакала», «Резня в Рио Гранде» и другие.

К слову, причина смерти звезды не уточняется. Вероятно, он ушел из жизни по естественным причинам в силу почтенного возраста. В Национальной актерской ассоциации подчеркнули, что Фернандо Альмада был иконой мексиканских боевиков.

Ранее появилась информация о кончине народного артиста России, пианиста Тиграна Алиханова. Ему было 80 лет.

Источник: «Российская газета».

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.