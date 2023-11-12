Какой трагичный случай подкосил здоровье Бориса Клюева перед смертью

Народный артист России Борис Клюев ушел из жизни три года назад. Он долго боролся с онкологическим заболеванием, однако лечение началось слишком поздно. Помимо этого, здоровье актера мог подкосить жуткий случай — скоропостижная смерть единственного сына.

Об этом стало известно после публикации последнего интервью с Клюевым в передаче «Эксклюзив» на Первом канале. В нем звезда сериала «Воронины» рассказал, что изначально ему поставили диагноз «невралгия». Но через некоторое время стало понятно, что врач ошибся.

У Клюева начался сильный кашель. Он поехал в Боткинскую больницу, где ему откачали жидкость из легких. Там же актеру сказали, что у него онкологическое заболевание. Актер долго лечился, но все старания оказались тщетны. Как только он вернулся на сцену, болезнь тоже начала прогрессировать.

Кроме онкологического заболевания, здоровье Клюева могла подкосить смерть единственного сына, считают друзья и знакомые Бориса. Молодой человек скончался внезапно из-за сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Табор уходит в небо» Григоре Григориу ушел из жизни. Артист погиб в результате ДТП.