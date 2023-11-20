Какой диагноз был поставлен бывшей первой леди Америки Розалин Картер за полгода до смерти

Розалин Картер, жена экс-президент США Джимми Картера и бывшая первая леди Америки, умерла на 97-м году жизни. В мае пожилой женщине был поставлен диагноз «слабоумие», пишет mk.ru cо ссылкой на The Guardian.

Картер была а одним из ведущих защитников психического здоровья, когда ее муж еще работал в Белом Доме. В минувшую пятницу она поступила в хоспис на дому. Там же находился ее супруг, который отказался от дальнейшего медицинского вмешательства из-за проблем со здоровьем.

Скончалась Розалин, по словам родственников, мирно и тихо. В момент смерти жену экс-президента США окружали близкие люди.

Ранее сообщалось, что последнее желание покойного актера Вячеслава Гришечкина было исполнено. Артиста похоронили рядом с супругой.