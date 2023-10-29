Как умер похороненный с закрытой головой клавишник группы «Руки вверх»

Сотрудники правоохранительных органов установили, при каких обстоятельствах скончался клавишник музыкальной группы «Руки вверх» Владимир Капырин. По их данным, мужчина упал и сильно разбил голову, передает Life.ru.

Cледователи закончили проверку по факту смети члена музыкальной группы. Они установили, что клавишник получил смертельные травмы при падении. В начале октября был найден труп Капырина. Хоронили мужчину с забинтованной головой из-за сильных повреждений. Стражи порядка сразу же закрыли ее, как прибыли на место гибели, а также не разрешали близким смотреть на травмированную область.

Родственники Капырина не верят, что музыкант мог упасть и умереть. Они продолжают настаивать, что Владимира убили. На эту мысль их натолкнуло то, что из квартиры клавишника пропали смартфон и деньги. Кроме того, за некоторое время до гибели Капырину поступали угрозы. Вероятно, это как-то могло быть связано с долгами, которые оставил после себя музыкант.

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