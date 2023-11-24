Как Крачковская подорвала свое здоровье перед смертью: не выдержала критики

Актрисе Наталье Крачковской 24 ноября могло исполниться 85 лет. Женщина запомнилась многим по таким ролям, как мадам Грицацуева, мама Чиполлино, Кончита, жена Бунши и многим другим. Ее любили режиссеры, несмотря на ее сложный характер. Многие критиковали ее за лишний вес, она и сама пыталась с ним бороться. Об этом пишет News.ru.

По информации СМИ, знаменитость чуть не довела себя до смерти тайскими таблетками. Она купила их по совету коллег и даже сбросила 14 кг, но через два месяца весь стал возвращаться. После у нее начался зуд и раздражение, а через полгода – аллергия. Шея, живот, ноги, руки покрылись коростой, Крачковская жаловалась на боль в почках.

«Меня положили в клинику. Температура под 40, боль невероятная. У меня никогда в жизни не было ни аллергии, ни кожных заболеваний», – делилась актриса.

Она лежала под капельницами и провела почти три месяца в реанимации. СМИ пишут, что таблетки подорвали здоровье Натальи. В 2009 году она перенесла тяжелый инсульт, в 2010 у нее случился сердечный приступ, повторный произошел через три года.

Крачковской понадобилось хирургическое вмешательство. Врачи установили ей кардиостимулятор. Но через два года она снова оказалась в больнице с гидростатическим отеком легких. В марте 2016 года женщина умерла от острого инфаркта миокарда.

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