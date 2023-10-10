Дочь загадочно умершей актрисы Голубевой повторила ее судьбу, не дожив месяц до 25-летия

В 2011 году смерть известной актрисы Екатерины Голубевой потрясла общественность. Звезда европейского артхауса погибла при загадочных обстоятельствах. Ее тело было найдено на станции парижского метро. До сих пор нет точной версии, как именно лишилась жизни артистка. Одни считают, что это был суицид, другие же уверены – убийство. Однако на этом несчастья в семье представительницы кинематографа не закончились, ведь спустя 10 лет ее дочь повторила страшную судьбу матери.

Ина Мария Бартайте пошла по стопам знаменитой родительницы. Она тоже хотела покорять сцену, сниматься в фильмах и сериалах, даже не думая о том, что ее может настигнуть родовое проклятие. В 2021 году она ехала на велосипеде, когда на дорогу неожиданно выехал автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель.

В результате столкновения с машиной Ина Мария получила травмы, несовместимые с жизнью. Начинающая актриса, мечтавшая о славе, скончалась в возрасте 24 лет, не дожив до дня рождения всего месяц.

Ранее певица Диана Гурцкая оставила первое послание после смерти супруга.

Источник: Пятый канал.