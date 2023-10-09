Актер Джексон Энтони умер после столкновения с диким слоном: провел 15 месяцев в коме

Актер и режиссер Джексон Энтони умер в реанимации, куда попал после автомобильной аварии. Мужчина за рулем машины столкнулся с диким слоном в Коломбо, и пробыл в коме 15 месяцев. Звезда ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что страшное ДТП произошло, когда знаменитость возвращался со съемок. Он был не один, а со своим младшим братом и их другом. Пострадавшего мужчину госпитализировали в Национальный госпиталь Коломбо. После семичасовой операции он продолжался находиться в отделении реанимации. Он был в медучреждении с 3 июля 2022 года до утра 9 октября 2023 года.

Напомним, что Энтони родился в 1958 году. Он был одним из самых популярных и востребованных актеров Шри-Ланки. Актер 16 раз получал национальный приз за лучшую мужскую роль. Он снимался в таких фильмах, как «Dada ima – End of the Hunt», «Udumbara», «Gharasarpa».

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