44-летнюю звезду турецких сериалов нашли мертвой в парке Стамбула

Звезда турецких сериалов Седа Феттахоглу умерла сразу после празднования своего 44-летия. Тело актрисы нашли в одном из парков Стамбула.

Как стало известно, 26 сентября Седа отмечала день рождения, и все с ней было хорошо. А уже на следующий день случайный прохожий обнаружил ее мертвой в сквере. Увидев, что женщина не дышит, он незамедлительно вызвал сотрудников правоохранительных органов.

На сегодняшний день все еще до конца неизвестно, что произошло с артисткой. По предварительной информации, она могла сама свести счеты с жизнью. Одна из коллег Феттахоглу подтвердила, что у нее были психологические проблемы, из-за которых она принимала антидепрессанты.

Напомним, что известной Седа стала еще в начале нулевых. Популярность к ней пришла после ролей в проектах «Пусть дети не слышат», «Материнская магия» и «Жена прокурора». Однако в последние годы новых перспективных сериалов ей не предлагали, и она перестала быть востребована в турецком кинематографе.

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Источник: Sabah.