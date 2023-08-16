Звезда «Моей прекрасной няни» изменилась до неузнаваемости: рак забрал всю красоту

Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет пытается бороться с опасным заболеванием. После того, как врачи обнаружили у нее рак, она полностью исчезла из публичного пространства, и сейчас о том, как выглядит звезда «Моей прекрасной няни», совершенно ничего неизвестно. Фигурист Петр Чернышев и остальные члены семьи тщательно скрывают и лечение артистки, и ее самочувствие. Поэтому пока ясно лишь то, что недуг не отступает.

Мало кто знает, что Заворотнюк повторила печальную судьбу своей зарубежной коллеги Фрэн Дрешер, которая сыграла роль няни в американской версии популярного ситкома. У актрисы тоже был обнаружен рак, и она долгое время пыталась бороться с ним. Поклонники с тревогой ожидали каждую новость о ее здоровье, пока, наконец, не пришли анализы, показавшие, что Фрэн справилась.

Лечение злокачественных образований было довольно серьезным, и Дрешер провела в клиниках не один год. После же выздоровления артистка вернулась к работе, но от той покорительницы сердец, что была в «Моей прекрасной няни», не осталось и следа. Фанаты отмечали, что непростой жизненный период сильно сказался на внешности звезды, и она сильно изменилась. Были и те, кто и вовсе не узнал Фрэн в новых проектах. Но все-таки все были крайне рады, что ей удалось справиться с болезнью.

Ранее поклонники начали обсуждать изменения во внешности Юлии Высоцкой. Актриса уменьшилась вдвое, так как начала отказываться от еды.