Зрители заметили забавный киноляп с пледом в фильме Владимира Меньшова

Зрители обнаружили в кинокартине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» один забавный киноляп, о чем сообщает РБК.

Все дело в сцене, где главный герой Георгий накрывает пледом Катерину. Как оказалось, этот плед уже появлялся в ленте, но в другой момент. Ранее он висел на стене в качестве ковра.

Напомним, в 1981 году кинолента получила на премии «Оскар» звание «лучшего фильма на иностранном языке». Заветная статуэтка долгое время хранилась в архиве Госкино, а в 1988 году ее передали режиссеру Владимиру Меньшову в рамках вручения наград премии «Ника».

Ранее мы писали, какого популярного фильма стыдился Меньшов.