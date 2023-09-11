Зрители остались недовольны: стало известно о провальном выступлении Пугачевой

Блогер Манукян вспомнил о неудачном выступлении Пугачевой на «Евровидении», об этом сообщает издание Абзац.

В разговоре с журналистами общественный деятель и блогер Вадим Манукян назвал выступление Аллы Пугачевой на международном конкурсе «Евровидение» одним из худших за всю историю участия страны.

«Пугачева представляла страну на "Евровидении", и это было одно из худших выступлений России за всю историю. Она всегда тяготела к англоязычной публике, выпускала англоязычные альбомы еще во времена СССР. Когда появлялись первые возможности засветиться на европейских площадках, она там сразу была», - рассказал он.

Напомним, Алла Пугачева выступала на конкурсе в 1997 году с песней «Примадонна». Тогда она заняла лишь 15-е место. Сама Пугачева не считает свое выступление провальным. В интервью она не раз подчеркивала, что ехала на «Евровидение» не за победой, а для того, чтобы представить свою песню.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева вряд ли теперь выйдет на сцену. Певица практически потеряла свой былой голос.