Никаких узких полок и очередей в туалет: как выглядит личный вагон Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров известен любовью к роскошным вещам. Для путешествий по России у артиста есть личный вагон: он поражает шикарными интерьерами и золотом внутри.

Как выглядит персональный вагон Киркорова, выяснил сайт Киноафиша.

Оказалось, что в поезде есть полноценная спальня, в ней стоит огромная кровать. В ванной можно увидеть позолоченные краны. Туалеты и душевые тоже персональные. Мебель в вагоне выполнена на заказ: все дорогое и вычурное. Проблема узких полок и очередей в туалет Киркорова явно не беспокоит.

Музыкант снял тур по комнатам. Многие заметили, что у большинства людей квартиры хуже и меньше, чем вагон исполнителя.

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