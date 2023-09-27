Знакомство началось с обмана: что известно о муже Екатерины Андреевой

Екатерина Андреева не относится к числу знаменитостей, которые охотно делятся новостями о себе. Телеведущая ведет уединенный образ в жизни и скрывает от публики своего супруга. Порталу kinoafisha.info удалось узнать, кем является избранник Андреевой и чем он занимается.

По информации источника, возлюбленным знаменитости стал Душан Перович, предприниматель из Черногории. Знакомство будущих супругов началось с обмана. Мужчина представился директором вымышленной компании, которая якобы приглашала Андрееву на работу. Телеведущая раскусила его хитрость, но на свидание все же сходила. Так возник их роман, который через 7 лет привел к свадьбе.

Перович — наследник состоятельной династии. По данным СМИ, он является черногорским принцем. Однако эту информацию ни Екатерина, ни ее представители не подтверждали.

Ранее мы писали о том, что Екатерину Андрееву заметили на яхте с двумя мужчинами. Подробности смотрите в этой статье.