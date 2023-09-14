НАШ ШОУБИЗ
11:00, 14 сентября 2023
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Журналисты выяснили, что происходит с пропавшим после операции Розенбаумом

Журналисты выяснили, что происходит с пропавшим после операции Розенбаумом

© Stable Diffusion

В марте текущего года артист Александр Розенбаум попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Врачи обнаружили у него тромб, из-за чего звездного пациента экстренно отправили на операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после выписки певец буквально исчез. Он перестал связываться с фанатами и СМИ и посещать светские мероприятия.

Все лето от Александра Яковлевича не было никаких новостей. Как оказалось, он просто отдыхал и наслаждался жаркими деньками. Продюсер музыканта Белла Купсина призналась, что ему нужен был этот перерыв, но теперь он готов вновь приступить к работе.

13 сентября Розенбаум отмечал 72-летие на сцене «Октябрьского зала». Правда, даже несмотря на праздник, общаться с репортерами певец не захотел. Впрочем, на здоровье он уже не жалуется, никаких осложнений после операции не наблюдается на сегодняшний день.

«Он активно выступает, просто лето же было. Хорошо себя чувствует», - поделилась представительница Розенбаума.

Ранее стало известно, что сейчас происходит с исчезнувшим телеведущим Александром Масляковым.

Источник: PopCornNews

Редакция

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