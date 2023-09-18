Жулин рассказал, как ввел штрафы для Костомарова за употребление алкоголя перед тренировками

Фигурист, тренер Александр Жулин рассказал, что вводил штрафы для спортсмена Романа Костомарова. Он готовил пару Костомарова и фигуристки Татьяны Навки к выступлению на Олимпийских играх, но тренировки иногда срывались из-за того, что спортсмен появлялся «после сильного расслабления».

Подробности сообщил сайт PROZVEZD.

«Были такие моменты, конечно, когда Роман приходил на тренировку после сильного расслабления… Перегар сильный», - вспомнил Жулин.

Он не стал мириться с ситуацией: иногда Костомаров не мог откатать программу, занятия отменяли. Все происходило, когда фигуристы тренировались в Америке.

«В какой-то момент решил положить этому конец и ввел систему штрафов: первое появление после пьянки – 100 долларов, второе – 200 и так далее», - поделился тренер.

Отдавая ему 800 долларов, Костомаров заявил, что «это жестко». Правда, впоследствии Жулин вернул все деньги.

Он признался, что не знал, откуда Костомаров берет средства для оплаты штрафов – работы у него не было, одни тренировки. Со временем он перестал приходить с запахом перегара.

Ранее Костомаров говорил об отношениях с супругой Оксаной Домниной. Спортсмен сообщил, что был период, когда женщина ушла к другому.