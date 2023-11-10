Живот выпирает: Ксению Собчак поздравляют с беременностью

Журналистка Ксения Собчак с мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым посетила премьеру фильма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Для выхода в свет 42-летняя Собчак выбрала длинное черное платье в пол с глубоким декольте и черный дизайнерский пиджак. Платье подчеркнуло формы Ксении, а также заметно округлившийся живот.

Поклонники телеведущей сразу же заподозрили Собчак в беременности и предположили, что срок уже не менее 16 недель.

Сама она никаких комментариев и интервью не давала по этому поводу, но и слухи опровергать не стала. Теперь пользователи Сети гадают, родит ли в итоге Собчак второго ребенка и первого совместного с Богомоловым, сообщает «Утро.Ру».

Ранее мы писали, что Ксения Собчак высмеяла внешность бывшей коллеги по «Дому-2» Ксении Бородиной, а заодно посмеялась над танцовщицей Анастасией Волочковой и актрисой Ларисой Гузеевой. Она опубликовала в своем Telegram-канале подборку картонных изображений с маркетплейса и в шутку отметила, что они могут стать отличными масками на Хэллоуин.