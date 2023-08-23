Живот висит, не втягивается: Бузову атаковали в Сети из-за лишнего веса

Поющая телеведущая Ольга Бузова – активный пользователь социальных сетей. Каждый день она выходит на связь с поклонниками и делится с ними своими снимками. Однако вместе с хвалебными комментариями артистка часто получает и большие порции хейта. Критикуют ее и за поведение, и за внешний вид. Так, недавно на звезду «Дома-2» напали из-за лишних килограммов.

Сейчас Бузова находится на отдыхе за границей и часто из-за жары проводит время на пляже, на который предпочитает надевать раздельные купальники. На днях же Ольга отправилась нырять с пирса. Попрощавшись на камеру с поклонниками, телеведущая погрузилась в воду. И хоть ролик нес в себе только юмористический посыл, в комментариях под ним разгорелись жаркие обсуждения, касающиеся фигуры знаменитости.

Злопыхатели увидели в новом видео Бузовой, что она сильно поправилась. Они указали, что у нее уже висит живот, который невозможно спрятать, просто втянув, а также целлюлит на ягодицах. Некоторые даже предположили, что у Ольги проблемы с алкоголем, и именно из-за него она никак не может похудеть.

«Бузова обабилась, ужас», «Живот не обязательно втягивать так, что ребра наружу. Все и так его видели»», «Бузова, в алкоголе много калорий, не бросишь пить - не похудеешь никогда», - написали пользователи в Сети.

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