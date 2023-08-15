Живет с осветителем: Леониду Агутину сообщили о романе Анжелики Варум
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Певец Леонид Агутин и его будущая жена Анжелика Варум познакомились в конце 80-х. Артистка сразила его наповал, однако отношений не получилось.
Агутин узнал от своего директора Олега Некрасова о романе Варум с осветителем. Ему рассказали, что с этим парнем певица «с детства живет».
«Он такой интересный. У нее осветителем работает. Такой крепкий, симпатичный парень», - описал Некрасов мужчину Варум.
Агутин не терял надежд – после съемок «Старых песен о главном-98» их отношениям суждено было начаться.
Певец признавался, что Варум понравилась ему еще в первую встречу. Маленькая, как Дюймовочка, артистка вызвала у музыканта «мурашки по телу».
Что особенно впечатлило Агутина – ее простота: в этом «было что-то культурное», говорил потом исполнитель.