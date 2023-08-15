Живет с осветителем: Леониду Агутину сообщили о романе Анжелики Варум

Певец Леонид Агутин и его будущая жена Анжелика Варум познакомились в конце 80-х. Артистка сразила его наповал, однако отношений не получилось.

Агутин узнал от своего директора Олега Некрасова о романе Варум с осветителем. Ему рассказали, что с этим парнем певица «с детства живет».

«Он такой интересный. У нее осветителем работает. Такой крепкий, симпатичный парень», - описал Некрасов мужчину Варум.

Агутин не терял надежд – после съемок «Старых песен о главном-98» их отношениям суждено было начаться.

Певец признавался, что Варум понравилась ему еще в первую встречу. Маленькая, как Дюймовочка, артистка вызвала у музыканта «мурашки по телу».

Что особенно впечатлило Агутина – ее простота: в этом «было что-то культурное», говорил потом исполнитель.