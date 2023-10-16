Живет с мамой: Орлова рассказала, почему ее взрослый сын до сих пор не женат

Телеведущая Ольга Орлова рассказала, почему живущий с ней 22-летний сын не женится. Звезда призналась, что Артем не планирует пока уезжать из родительского дома. Об этом сообщает Газета.Ru.

Поклонники часто задают артистке вопросы о ее семье и родных. В частности, многих интересует, почему взрослый наследник живет с мамой и ее мужем по имени Валерий. Они считают, что парню пора завести свою семью. Ольга рассказала о личной жизни сына.

«На момент вчерашнего вечера у сына не было планов на свадьбу в этом году. Для того, чтобы жениться, нужно сначала иметь возможность содержать свою семью», — высказалась звезда.

Напомним, что Артем в этом году окончил бакалавриат МГИМО и поступил в магистратуру. Телеведущая отмечала, что свою программу «минимум» наследник выполнил, и впереди у него большие планы.

Сын знаменитости появился на свет от бизнесмена Александра Карманова. Супруги были вместе четыре года, а после развелись, но поддерживают связь.

Два года назад Орлова вышла замуж за возлюбленного по имени Валерий. Мужчина тоже занимается бизнесом. У них растет маленькая дочь Анна.

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