Живет очень скромно и без ремонта: Агата Муцениеце показала квартиру матери

Актриса Агата Муцениеце, будучи у матери в Риге, показала ее квартиру. Оказалось, что женщина живет в очень скромных условиях.

На это обратил внимание сайт PROZVEZD.

Муцениеце уговаривает родственницу отремонтировать хотя бы кухню и поменять плитку, поставить шкафы, но та наотрез отказывается.

«Почему-то людей не уговоришь никогда на перемены…», - пожаловалась актриса.

Вид жилища поверг в шок интернет-аудиторию. Сама же Муцениеце в 2022 году купила дом в Подмосковье и делает там ремонт. Стоимость жилища – 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что актриса последние месяцы работает, не отдыхая. Кроме того, Муцениеце подала исковое заявление в суд на бывшего мужа об увеличении алиментов.