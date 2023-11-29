Живет без денег в одиночестве: куда пропала звезда «Интердевочки» Татьяна Агафонова

Актриса Татьяна Агафонова стала звездой после первой же крупной роли в кино. Вся страна знала ее как «интердевочку», и это полностью изменило ее жизнь. Правда, не в лучшую сторону. Сейчас о бывшей знаменитости практически нет информации, и как оказалось, жизнь ее сложилась не лучшим образом.

Сама артистка признавалась, что режиссеры после успеха картины «Интердевочка» стали предлагать ей большое количество ролей, но все они были весьма откровенного характера, поэтому она их не принимала. Постановщики считали, что в кадре она может пойти на все, что угодно, но это было не так. В реальной жизни Агафонова весьма скромная женщина, не готовая каждый раз раздеваться перед камерой.

Потом на несколько лет Татьяна вовсе как будто испарилась. Смерть бабушки заставила ее перебраться в село, а там ей предложили возглавить колхоз, вот она и согласилась. Но тяжелая физическая работа и стресс сказались на ее здоровье, и в 43 года ее разбил инсульт. Справиться с недугом актрисе удалось, но за короткое время она сильно постарела и похудела на 50 килограммов. После этого она поняла, что ей нужно возвращаться к профессии.

Сейчас Агафонова время от времени снимается в кино, правда, не на главных ролях. Из-за этого гонорары у нее совсем небольшие, и она продолжает жить в основном в селе в одиночестве.

Ранее стало известно, почему девятилетнего сына Стаса Пьехи выгнали из трех школ.

Источник: Woman.ru