НАШ ШОУБИЗ
02:00, 06 сентября 2023
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Женщин оставили без работы: Хабенский больше не скрывает происходящее в его театре

Женщин оставили без работы: Хабенский больше не скрывает происходящее в его театре

© Freepik

Худрук театра имени А.П. Чехова Константин Хабенский рассказал о бунте актрис. В прошлом сезоне женщины пожаловались на недостаточное количество работы.

Некоторые сотрудницы театра отсиживались, пока их коллеги выступали на сцене. Дефицит женских ролей возмутил актрис. Они не стали молчать и высказали свое недовольство Хабенскому.

«Это очень интересная история о том, как люди попали в театр, что держит их в театре. В прошлом сезоне женщины нашего театра пожаловались, что у них мало работы», – цитирует артиста News.ru.

Но художественный руководитель нашел выход из этой ситуации: он решил поставить спектакль «Занавес», в котором задействованы только дамы. Зрители смогут увидеть постановку 28 сентября.

Ранее мы писали, что звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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