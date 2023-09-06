Женщин оставили без работы: Хабенский больше не скрывает происходящее в его театре

Худрук театра имени А.П. Чехова Константин Хабенский рассказал о бунте актрис. В прошлом сезоне женщины пожаловались на недостаточное количество работы.

Некоторые сотрудницы театра отсиживались, пока их коллеги выступали на сцене. Дефицит женских ролей возмутил актрис. Они не стали молчать и высказали свое недовольство Хабенскому.

«Это очень интересная история о том, как люди попали в театр, что держит их в театре. В прошлом сезоне женщины нашего театра пожаловались, что у них мало работы», – цитирует артиста News.ru.

Но художественный руководитель нашел выход из этой ситуации: он решил поставить спектакль «Занавес», в котором задействованы только дамы. Зрители смогут увидеть постановку 28 сентября.

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