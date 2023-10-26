«Жених» Аллы Пугачевой променял ее на молодую брюнетку: устал ждать

Певица Алла Пугачева всегда славилась своей влюбчивостью, из-за которой несколько раз отправлялась под венец. Сейчас она замужем за шоуменом Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ), однако это не мешает ей принимать знаки внимания и даже предложения руки и сердца от других. По крайне мере, там заявлял артист Стас Барецкий, который заверил публику – Примадонна согласилась развестись и выйти за него.

По словам певца, его свидание с Аллой Борисовной произошло, когда она прилетала на похороны дизайнера Валентина Юдашкина. Якобы она решилась за разрыв отношений с Галкиным* ради Барецкого и улетела уладить формальности. Вот только Стас устал ждать. А пока невесты рядом нет, к нему появляется повышенное внимание противоположного пола. Так, недавно ему сделала предложение молодая брюнетка – некая Яна Белочка. И теперь шоумен не знает, что ему делать.

«Я обещал Алле Борисовне, что, когда закончатся все передряги, она наконец-то разведется с Галкиным* и вернется в Россию, мы будем вместе и, возможно, если она захочет, распишемся. Из двух прекрасных женщин я не знаю, кого выбрать – остаться верным Примадонне, как обещал ей, или броситься в объятия молодой львице?!» - поделился Барецкий.

К слову, по слухам, Пугачева действительно недавно покинула Израиль, но направилась не к «жениху» в Россию, а на Кипр. СМИ даже узнали, как теперь выглядит ее новая квартира. Вот только соотечественники певицы заверили, что в Лимасоле она не появлялась.

Ранее Аллу Пугачеву предупредили о проблемах, с которыми она столкнется на Кипре.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: PROZVEZD.